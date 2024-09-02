Люся Чеботина разочаровалась в Адель после похода на концерт

Люся Чеботина призналась, что осталась недовольна концертом певицы Адель

Люся Чеботина призналась, что ее разочаровало живое выступление певицы Адель, на котором она побывала. Об этом артистка сообщила в YouTube-проекте MUZLOFT.

Чеботина заявила, что песни Адель во время концерта звучали не так красиво, как на студийных записях. Кроме того, она много «кричала», и было видно, как ей тяжело.

«Она прямо рвала связки, очень сильно отводила микрофон. Было слышно, что ей максимально тяжело. Наслаждения, что она поет и мурашек не было. Это меня очень сильно расстроило, потому что я ждала этот концерт», — поделилась Люся.

Ранее стало известно, что Чеботина остригла свои волосы прямо во время выступления.