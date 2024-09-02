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21:23, 2 сентября 2024Культура

Люся Чеботина разочаровалась в Адель после похода на концерт

Люся Чеботина призналась, что осталась недовольна концертом певицы Адель

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Люся Чеботина призналась, что ее разочаровало живое выступление певицы Адель, на котором она побывала. Об этом артистка сообщила в YouTube-проекте MUZLOFT.

Чеботина заявила, что песни Адель во время концерта звучали не так красиво, как на студийных записях. Кроме того, она много «кричала», и было видно, как ей тяжело.

«Она прямо рвала связки, очень сильно отводила микрофон. Было слышно, что ей максимально тяжело. Наслаждения, что она поет и мурашек не было. Это меня очень сильно расстроило, потому что я ждала этот концерт», — поделилась Люся.

Ранее стало известно, что Чеботина остригла свои волосы прямо во время выступления.

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      Андрей Шеньшаков
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