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21:14, 26 августа 2024Культура

Люся Чеботина отстригла свои волосы прямо на сцене

Певица Люся Чеботина отстригла свои волосы во время выступления на «Новой волне»

Певица Люся Чеботина отстригла свои волосы во время выступления на сцене музыкального конкурса «Новая волна». Видео неожиданного перфоманса опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

На кадрах запечатлен момент концерта, когда Чеботина берет в руки ножницы и отрезает большой клок волос, не переставая исполнять песню певицы Лолиты «Пошлю его на». Зрители конкурса на такой жест отреагировали дружной овацией.

Ранее сообщалось, что артистка не готова надевать трусы, выходя на сцену.

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      Андрей Шеньшаков
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