В Москве осудят мужчину за совершенную 29 лет назад двойную расправу

В Москве осудят мужчину, расправившегося со знакомым и его матерью в 1995 году

В Москве суд рассмотрит дело против 55-летнего россиянина, расправившегося 29 лет назад с малознакомым мужчиной и его матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 6 декабря 1995 года фигурант выпивал с приятелем и его матерью в их квартире на улице Кашенкин Луг. Они поссорились, тогда обвиняемый ударил ножом мужчину. Затем он догнал пострадавшую в подъезде и изрезал ее. Отмечается, что фигурант похитил телевизор из дома потерпевших, которых не удалось спасти.

Сначала следователям не удалось установить личность преступника. Однако спустя 29 лет его задержали. Выяснилось, что он уже был неоднократно судим. Теперь россиянин обвиняется по пунктам «а, з» части 2 статьи 105 («Умышленное убийство двух лиц, из корыстных побуждений») УК РСФСР. Дело уже направлено в суд.

Ранее стало известно, что в Челябинской области суд приговорил к 17 годам и 7 месяцам лишения свободы местного жителя, совершившего жестокое преступление 20 лет назад.

