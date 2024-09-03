21-летняя россиянка с ДЦП выпала с четвертого этажа и выжила

В Екатеринбурге 21-летняя девушка с ДЦП выпала с четвертого этажа и выжила

В Екатеринбурге 21-летняя девушка с детским церебральным параличом (ДЦП) выпала с четвертого этажа и выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, россиянка является инвалидом с детства. Мать оставила ее под присмотром дедушки. Пожилой мужчина находился в зале, а девушка сидела в своей комнате. Когда пенсионер зашел, чтобы ее проведать, окна в спальне были распахнуты. Он посмотрел вниз и увидел лежащую на траве внучку.

Пострадавшую с травмами забрали в больницу.

Как пишет региональный портал Е1.ru, девушка приземлилась на жестяную крышу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге десятиклассник выпал из окна подъезда многоэтажного дома на улице Новаторов на глазах бывшей подруги. Спасти юношу медикам не удалось.