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09:16, 3 сентября 2024Ценности

45-летняя Елена Летучая поделилась снимком в бикини

45-летняя российская телеведущая Елена Летучая поделилась снимком в бикини

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая поделилась откровенным снимком с отдыха в Австралии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 45-летняя знаменитость запечатлена в бикини черного цвета, оформленном завязками на бедрах. Летучая позировала в бейсболке, повернувшись к камере боком.

Фото: @elenapegas

Также телезвезда распустила волосы, а в качестве украшений выбрала сияющие серьги, браслеты и колье.

В августе сообщалось, что Елена Летучая показала фигуру в прозрачном платье длины макси. При этом журналистка примерила бюстгальтер и трусы-шорты.

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      Карина Черных
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