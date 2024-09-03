Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 3 сентября 2024Мир

Бахрейн официально пригласил Путина посетить страну

Посол: Бахрейн официально пригласил Путина посетить страну

Бахрейн официально пригласил президента России Владимира Путина посетить страну. Об этом заявил посол Манамы в Москве Ахмед Аль-Саати, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в мае король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа посетил Россию с официальным визитом и провел переговоры с российским президентом.

«Была плодотворная встреча с президентом Российской Федерации, и как раз наше правительство направило приглашение господину президенту Российской Федерации Владимиру Путину», — сказал дипломат.

В бахрейнском диппредставительстве уточнили, что ожидают ответ на приглашение и визит российского лидера.

Ранее стало известно, что Бахрейн отказался поддержать итоговую декларацию саммита по Украине, который прошел 15-16 июня в Швейцарии. Уточняется, что в документе содержатся обвинения России в «войне» против Украины, которая привела к разрушениям и человеческим страданиям.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не знали, где нас искать». ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, бойцам пришлось сдаться в плен

      Россиянин переводил деньги для финансирования террористов и получил 12 лет

      Путин прибыл на торжественную церемонию в честь визита в Монголию

      Стало известно о попадании российской авиабомбы по солдатам ВСУ в Харьковской области

      Бахрейн официально пригласил Путина посетить страну

      В МИД обвинили Запад в подлом отношении к народу Молдавии

      Появилась хронология атаки ВСУ на церковь в Белгородской области

      Поставки сжиженного газа в Европу упали до трехлетнего минимума

      Двое молодых россиян сожгли искусственные цветы на Вечном огне и попали под проверку

      Названы причины ускорения роста цен в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше