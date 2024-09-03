Посол: Бахрейн официально пригласил Путина посетить страну

Бахрейн официально пригласил президента России Владимира Путина посетить страну. Об этом заявил посол Манамы в Москве Ахмед Аль-Саати, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в мае король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа посетил Россию с официальным визитом и провел переговоры с российским президентом.

«Была плодотворная встреча с президентом Российской Федерации, и как раз наше правительство направило приглашение господину президенту Российской Федерации Владимиру Путину», — сказал дипломат.

В бахрейнском диппредставительстве уточнили, что ожидают ответ на приглашение и визит российского лидера.

Ранее стало известно, что Бахрейн отказался поддержать итоговую декларацию саммита по Украине, который прошел 15-16 июня в Швейцарии. Уточняется, что в документе содержатся обвинения России в «войне» против Украины, которая привела к разрушениям и человеческим страданиям.

