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05:00, 3 сентября 2024Забота о себе

Бесконечно изменяющий любимой девушке мужчина объяснил свое поведение

Фото: PxHere

Молодой мужчина признался, что неоднократно изменял своей партнерше несмотря на то, что она ему очень нравилась. Свое поведение он объяснил на форуме Reddit.

21-летний автор поста описал свою избранницу как «верную, заботливую, веселую и очень милую», а секс с ней — потрясающим. «Несмотря на то, что я люблю ее всем сердцем и вижу в ней мать своих детей, все равно откровенно переписываюсь и сплю с другими девушками. Она не заслуживает происходящего, это правда», — признался мужчина.

Несколько раз партнерша узнавала об изменах, и это разбило ей сердце. У пользователей форума мужчина спросил, что может толкать его на подобные поступки. «Надеюсь, она знает, что я люблю ее и что я действительно пытаюсь это исправить и преодолеть себя. Я не думаю, что делаю это, чтобы манипулировать ею», — размышляет он.

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В ответ пользователи форума единодушно призвали автора поста расстаться с возлюбленной, чтобы не причинять ей еще большую боль, и обвинили его в эгоизме, неуважении и аморальности.

Ранее 35-летний мужчина перестал инициировать секс с 32-летней партнершей и нашел оригинальное объяснение и решение проблемы. Он считаеи, что теряет интерес к интимной близости после года отношений из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

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      Александра Лисица
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