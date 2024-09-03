Бесконечно изменяющий любимой девушке мужчина объяснил свое поведение

Молодой мужчина признался, что неоднократно изменял своей партнерше несмотря на то, что она ему очень нравилась. Свое поведение он объяснил на форуме Reddit.

21-летний автор поста описал свою избранницу как «верную, заботливую, веселую и очень милую», а секс с ней — потрясающим. «Несмотря на то, что я люблю ее всем сердцем и вижу в ней мать своих детей, все равно откровенно переписываюсь и сплю с другими девушками. Она не заслуживает происходящего, это правда», — признался мужчина.

Несколько раз партнерша узнавала об изменах, и это разбило ей сердце. У пользователей форума мужчина спросил, что может толкать его на подобные поступки. «Надеюсь, она знает, что я люблю ее и что я действительно пытаюсь это исправить и преодолеть себя. Я не думаю, что делаю это, чтобы манипулировать ею», — размышляет он.

В ответ пользователи форума единодушно призвали автора поста расстаться с возлюбленной, чтобы не причинять ей еще большую боль, и обвинили его в эгоизме, неуважении и аморальности.

Ранее 35-летний мужчина перестал инициировать секс с 32-летней партнершей и нашел оригинальное объяснение и решение проблемы. Он считаеи, что теряет интерес к интимной близости после года отношений из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).