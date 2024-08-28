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07:00, 28 августа 2024Забота о себе

Мужчина перестал заниматься сексом с партнершей и нашел оригинальное решение проблемы

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

35-летний мужчина перестал инициировать секс с 32-летней партнершей и нашел оригинальное объяснение и решение проблемы. Историю пары опубликовало издание The Guardian.

По словам Алисии, Марк находит их близость комфортной, но не эротичной. «Я перестала с ним сюсюкать, мы больше не валяемся в обнимку на диване, потому что объятия, видимо, нейтрализуют эротическую искру. Я также перестала инициировать интим, чтобы снять с него давление», — призналась она. Какое-то время эти меры работали, но вскоре мужчина снова стал отказываться от секса.

Он объяснил, что теряет интерес к интимной близости после года отношений из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Его сексуальное влечение к Алисии упало, но чувства к ней стали лишь сильнее. При этом его возбуждают мысли о поиске новых партнерш. «Единственным решением было бы, если бы она могла превращаться в совершенно другого человека каждый раз, когда мы занимаемся сексом, и мне можно было бы сосредоточиться на новизне нового опыта. Очевидно, что это невозможно», — заявил мужчина. Не желая причинять партнерше боль изменами, он решил обратиться к психотерапевту.

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      Александра Лисица
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