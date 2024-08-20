Мужчинам старше 50 лет подсказали способы вернуть либидо

После 50 лет у мужчин начинает снижаться уровень полового гормона тестостерона, что в совокупности с хроническими заболеваниями и приемом медикаментов может привести к падению либидо. В разговоре с «Лентой.ру» психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Антон Орлов подсказал доступные способы вернуть интерес к сексу в зрелом возрасте.

По словам Орлова, на уровень сексуального влечения в зрелом возрасте может оказывать сильное влияние образ жизни. Неправильное питание, недостаток движения, курение и злоупотребление алкоголем неизбежно приводят к ухудшению кровообращения, следствием которого становятся проблемы с либидо и потенцией.

Чтобы снизить риск подобных проблем, сексолог посоветовал мужчинам включить в рацион больше овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы, чтобы устранить дефицит ценных веществ в организме. «Обратите внимание на продукты, богатые цинком и витаминами группы B. Эти вещества, содержащиеся в грибах, морепродуктах, тыквенных семечках, помогут поддержать гормональный баланс в зрелом возрасте», — отметил специалист.

Улучшить кровообращение и заодно повысить уровень энергии помогут регулярные физические упражнения – от кардионагрузок и силовых тренировок до йоги и пилатеса, добавил Орлов. Также важную роль в поддержании либидо, по его словам, играет соблюдение режима сна. Он призвал мужчин постараться обеспечить себе хотя бы семь часов качественного ночного отдыха ежедневно.

Также сексолог рекомендовал контролировать уровень половых гормонов, не допускать обострения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических недугов, поскольку проблемы со здоровьем неизбежно приводят к падению сексуального желания. Еще одним фактором, негативно влияющим на либидо, он назвал сильный стресс и проблемы в отношениях.

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