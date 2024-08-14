Раскрыты самые частые травмы пениса во время секса

Травмы во время секса случаются чаще, чем можно подумать, рассказал врач скорой помощи Джордан Вагнер. Самые распространенные травмы пениса, получаемые во время полового акта, он и его коллеги раскрыли в беседе с Huffington Post.

Как сообщил врач скорой врач скорой помощи Джо Уиттингтон, во время сексуальной активности можно получить перелом полового члена, представляющий собой разрыв кавернозных тел, которые наполняются кровью, вызывая эрекцию. Он предложил избегать чрезмерно агрессивных движений во время полового акта, чтобы предотвратить такие травмы. В свою очередь, врач неотложки Джессика Сингх напомнила, что во время такой травмы может быть поврежден и мочеиспускательный канал.

Уиттингтон также вспомнил о случае из практики, когда в отделение скорой помощи прибыла молодая пара в состоянии сильного смущения. Вагинальные мышцы женщины так сильно сжались во время секса, что член партнера застрял. Для вызволения зажатого органа пришлось использовать миорелаксанты и холодные компрессы, чтобы мягко расслабить спазмированные вагинальные мышцы.

Наконец, Вагнер предупредил о генитальных инфекциях, которые могут возникнуть из-за попавших в микротравмы на половых органах фекалий и других загрязнений. «Это может произойти во время полового акта, если не соблюдается надлежащая гигиена или при переходе от анального к вагинальному сексу без очищения половых органов. Инфекции обычно возникают в результате попадания в организм бактерий через незначительные травмы, чаще всего кишечной палочки», — сказал врач, призвав пациентов к гигиене.

Ранее пара пожилых бывших фетишистов, раньше активно исследовавших свою сексуальность, объяснили отказ от экспериментов. По словам женщины, менопауза усилила ее сексуальное влечение, и теперь ей нравится просто заниматься любовью.