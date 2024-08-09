Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 9 августа 2024Забота о себе

Пожилые бывшие фетишисты объяснили отказ от секс-экспериментов

Фото: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock / Fotodom

Пара пожилых бывших фетишистов, раньше активно исследовавших свою сексуальность, объяснили отказ от экспериментов. Историю 58-летней Элль и 56-летнего Джея опубликовало издание The Guardian.

По словам Элль, она уже 18 лет была одинока и воспитывала 16-летнюю дочь, когда познакомилась с Джеем. Именно она познакомила нового партнера с фетишами, которые нравились ей в молодости, и за первые девять месяцев отношений влюбленные попробовали переодевание, ролевые игры и бондаж, маски для глаз и порку прутом. Однако после этого партнеры решили вернуться к основам: миссионерской позиции и поцелуям.

«Нам нравится смотреть друг на друга и целоваться, пока мы это делаем. Зрительный контакт является ключевым моментом. Мы многое улавливаем по выражению лица и голосам друг друга», — рассказывает Элль. Она уверена: менопауза усилила ее сексуальное влечение, и теперь ей нравится просто заниматься любовью.

Материалы по теме:
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018

История Джея отличается: в его семье не приветствовался открытый диалог об интимной близости. «Когда я рос, я ассоциировал секс с непослушанием. Может, поэтому с Элль у меня появился фетиш на порку», — рассказал он о своих сексуальных предпочтениях. Кроме того, добавил мужчина, они с партнершей много часов посвятили изучению искусства шибари — японского веревочного бондажа, — но давно не возвращались к этой практике.

Попробовав все это, мы оба поняли, что лучший секс для нас — менее экспериментальный; в 99 процентах случаев основная позиция у нас сейчас миссионерская, потому что нам нравится смотреть друг на друга. Я приеду к ней пятницу, и как только она закончит работу, мы отправимся в спальню. Я сделаю одну из вещей, которые Элль любит, — побрею ее лобковые волосы. Затем мы займемся любовью, проведем остаток вечера вместе, приготовим еду и вернемся в спальню

Джей

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилому мужчине, который впервые поделился с женой многолетним фетишем и неожиданно для себя встретил ее одобрение. Автору письма 59 лет, его жене 60, и он всегда боялся рассказать ей, что мечтал понаблюдать за тем, как супруга занимается сексом с другим мужчиной, или вместе с ней попробовать групповой секс.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Был обожжен, разговаривал непонятно». Медик-доброволец рассказал подробности спасения военкора Поддубного

      Ермак разъяснил возможное приглашение России на саммит по Украине

      Военкор сообщил о мародерстве ВСУ в Курской области

      Эксперт заявил о снижении веры Запада в восстановление экономики Украины

      Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать супруге

      СМИ сообщили о повреждении газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области

      В США заявили об отсутствии у Ирана оснований для удара по Израилю

      Пожилые бывшие фетишисты объяснили отказ от секс-экспериментов

      Трусики жены толкнули мужчину на преступление

      Россияне в долях секунды от медали, американцы в лидерах и запрет для украинки. Итоги 13-го дня Игр-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше