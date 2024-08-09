Пожилые бывшие фетишисты объяснили отказ от секс-экспериментов

Пара пожилых бывших фетишистов, раньше активно исследовавших свою сексуальность, объяснили отказ от экспериментов. Историю 58-летней Элль и 56-летнего Джея опубликовало издание The Guardian.

По словам Элль, она уже 18 лет была одинока и воспитывала 16-летнюю дочь, когда познакомилась с Джеем. Именно она познакомила нового партнера с фетишами, которые нравились ей в молодости, и за первые девять месяцев отношений влюбленные попробовали переодевание, ролевые игры и бондаж, маски для глаз и порку прутом. Однако после этого партнеры решили вернуться к основам: миссионерской позиции и поцелуям.

«Нам нравится смотреть друг на друга и целоваться, пока мы это делаем. Зрительный контакт является ключевым моментом. Мы многое улавливаем по выражению лица и голосам друг друга», — рассказывает Элль. Она уверена: менопауза усилила ее сексуальное влечение, и теперь ей нравится просто заниматься любовью.

История Джея отличается: в его семье не приветствовался открытый диалог об интимной близости. «Когда я рос, я ассоциировал секс с непослушанием. Может, поэтому с Элль у меня появился фетиш на порку», — рассказал он о своих сексуальных предпочтениях. Кроме того, добавил мужчина, они с партнершей много часов посвятили изучению искусства шибари — японского веревочного бондажа, — но давно не возвращались к этой практике.

Попробовав все это, мы оба поняли, что лучший секс для нас — менее экспериментальный; в 99 процентах случаев основная позиция у нас сейчас миссионерская, потому что нам нравится смотреть друг на друга. Я приеду к ней пятницу, и как только она закончит работу, мы отправимся в спальню. Я сделаю одну из вещей, которые Элль любит, — побрею ее лобковые волосы. Затем мы займемся любовью, проведем остаток вечера вместе, приготовим еду и вернемся в спальню Джей

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилому мужчине, который впервые поделился с женой многолетним фетишем и неожиданно для себя встретил ее одобрение. Автору письма 59 лет, его жене 60, и он всегда боялся рассказать ей, что мечтал понаблюдать за тем, как супруга занимается сексом с другим мужчиной, или вместе с ней попробовать групповой секс.