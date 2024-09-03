Бизнес в России из-за высоких ставок по кредитам заинтересовался краудфандингом

На фоне высоких ставок по кредитам и ужесточения требований банков к заемщикам бизнес в России стал искать альтернативные методы финансирования. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Организации нарастили число объявлений с запросом на привлечение займов в 3,5 раза, до 25 тысяч единиц. Просмотров таких заявок стало в два раза больше. По словам исполнительного директора инвестиционной платформы JetLend Романа Хорошева, чаще всего бизнес привлекает займы на пополнение оборотных средств, а не под инвестиции. Представитель «Инвойскафе» также заявил о подскочившем интересе к краудлендингу и краудинвестингу. Также в стране увеличивается спрос на финансирование путем выпуска ценных бумаг. Так, «МСП банк» в интересах компаний осуществил более 30 выпусков облигаций и 19 из них на сумму 4,3 миллиарда рублей, и эти показатели не предел.

Чаще всего финансы привлекают в обход банков компании из сферы торговли и строительства. В основном, их цели, помимо пополнения оборотных средств, исполнение контрактов (в том числе государственных), реклама, закупка товара и расширение ассортимента.

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, бизнес в стране сосредоточен на сбережении, а не инвестициях. Основным источником финансирования выступают либо собственная прибыль, либо деньги партнеров. Однако для некоторых представителей малого и среднего предпринимательства необходимы деньги на пополнение оборотных средств, и они вынуждены добывать их любой ценой.

Ранее экономист Николай Кульбака предупредил, что власти России не могут отказаться от контроля за микрофинансовым рынком (МФО), так как иначе он станет нелегальным и там начнет заправлять криминал. Как полагает эксперт, правительству довольно сложно не поддерживать рынок МФО, пусть и задуманная Банком России реформа этого сегмента может затянуться на несколько лет.