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14:45, 3 сентября 2024Бывший СССР

Более половины граждан Молдавии выступили против присоединения к Румынии

IMAS: около 60 процентов молдаван выступили против присоединения к Румынии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Около 60 процентов жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) Молдавии.

Согласно опросу, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то объединение поддержали бы 32 процента граждан (в ноябре за это выступали 37 процентов респондентов). В то же время 57 процентов опрошенных считают, что республика должна оставаться независимой (ранее за это выступали 50 процентов). Два процента молдаван отметили, что не приняли бы участие в плебисците, девять процентов опрошенных не определились с ответом.

Исследование проводилось с 6 по 23 февраля в 89 населенных пунктах страны. В нем приняли участие 1100 респондентов.

Ранее в Молдавии заявили о необходимости дружбы с Россией. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала о низком экономическом уровне промышленности в Молдавии, а также о необходимости восстановления страны схожими темпами, как после Великой Отечественной Войны.

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