Болгария отправила Украине «Гвоздики»

Глава МО Запрянов: Болгария передала Украине артиллерийские установки «Гвоздика»

Болгария передала Украине самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Об этом заявил глава болгарского Министерства обороны (МО) Атанас Заприянов, сообщает БНТ.

«Подтверждаю, что в пакетах помощи была и такая техника. Все отправки помощи, которые были отправлены до сих пор, включают различное вооружение, технику, боеприпасы, которые строго соответствуют решению парламента. Это вооружение, техника и боеприпасы, уже не нужные болгарской армии», — сказал министр.

Заприянов пояснил, что за каждое переданное Киеву оружие и боеприпасы Болгария получит финансовую компенсацию, которая будет реинвестирована в модернизацию Сухопутных войск и другие виды вооруженных сил страны.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны европейского объединения истощили свои военные запасы из-за поставок помощи Украине. Он отметил, что в ЕС уже пополнили запасы в размере 700 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров.