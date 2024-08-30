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10:16, 30 августа 2024Мир

В ЕС заявили об истощении военных запасов из-за помощи Украине

Боррель: ЕС истощил свои военные запасы из-за поставок Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны Европейского союза истощили свои военные запасы из-за поставок помощи Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Вы не можете себе представить, какие усилия предпринимают страны Евросоюза для помощи Украине, насколько велики объемы военных поставок. В действительности мы истощили наши запасы, и теперь должны их пополнить», — рассказал политик.

Боррель отметил, что в ЕС уже пополнили запасы в размере 700 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Однако, по его словам, сообщество не достигло своей цели, так как «планируемое количество должно составлять миллион снарядов». Политик добавил, что страны ЕС «активно наращивают производство».

Ранее Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что передать Киеву новые системы ПВО без задержек будет непросто, но Брюссель будет оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои обещания о поставках.

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      Дарья Устьянцева
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