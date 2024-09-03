Больше ста россиян застряли в аэропорту без воды и еды на десять часов

Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в аэропорту Москвы без еды и воды

Больше ста пассажиров «Уральских авиалиний» застряли в столичном аэропорту Домодедово без воды и еды на десять часов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, из-за задержки рейс Сочи — Москва прибыл в два часа ночи вторника, 3 сентября. Отмечается, что багаж россиян был потерян при погрузке в курортном городе. Сами пассажиры заявляют, что его просто не загрузили в самолет.

На горячей линии авиакомпании уверяют, что вещи людей прилетят следующим рейсом. «Выйти в город никто не может, иначе багаж отправят на хранение», — говорится в сообщении.

Среди пострадавших путешественников — ветеран боевых действий с сахарным диабетом. Его багаж с лекарствами также потеряли. Теперь мужчина остался без инсулина, а в аптеках авиагавани его не купить.

Позже стало известно, что изначально багаж туристов не был загружен на борт по решению перевозчика, а задержка произошла из-за позднего прибытия лайнера в сочинский аэропорт.

«Вещи туристов с рейса U6-462 отправили в столицу в 9:32 утра — они прибыли в 12:26, — пишет Mash. — В Домодедово пообещали развезти багаж по домам. Людей в аэропорту не задерживают».

Ранее стало известно, что российские туристы, направлявшиеся в Турцию, застряли в аэропорту почти на сутки без воды и еды по вине авиакомпании. Свыше 150 пассажиров Turkish Airlines должны были улететь в Анталью из Внуково днем 1 сентября. Однако рейс перенесли на шесть утра 2 сентября без объяснения причин.