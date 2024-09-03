Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:04, 3 сентября 2024Путешествия

Больше ста россиян застряли в аэропорту без воды и еды на десять часов

Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в аэропорту Москвы без еды и воды

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Больше ста пассажиров «Уральских авиалиний» застряли в столичном аэропорту Домодедово без воды и еды на десять часов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, из-за задержки рейс СочиМосква прибыл в два часа ночи вторника, 3 сентября. Отмечается, что багаж россиян был потерян при погрузке в курортном городе. Сами пассажиры заявляют, что его просто не загрузили в самолет.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи» Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
25 декабря 2020

На горячей линии авиакомпании уверяют, что вещи людей прилетят следующим рейсом. «Выйти в город никто не может, иначе багаж отправят на хранение», — говорится в сообщении.

Среди пострадавших путешественников — ветеран боевых действий с сахарным диабетом. Его багаж с лекарствами также потеряли. Теперь мужчина остался без инсулина, а в аптеках авиагавани его не купить.

Позже стало известно, что изначально багаж туристов не был загружен на борт по решению перевозчика, а задержка произошла из-за позднего прибытия лайнера в сочинский аэропорт.

«Вещи туристов с рейса U6-462 отправили в столицу в 9:32 утра — они прибыли в 12:26, — пишет Mash. — В Домодедово пообещали развезти багаж по домам. Людей в аэропорту не задерживают».

Ранее стало известно, что российские туристы, направлявшиеся в Турцию, застряли в аэропорту почти на сутки без воды и еды по вине авиакомпании. Свыше 150 пассажиров Turkish Airlines должны были улететь в Анталью из Внуково днем 1 сентября. Однако рейс перенесли на шесть утра 2 сентября без объяснения причин.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

      Москвичам назвали срок окончания сентябрьской жары

      Раскрыт крупнейший покупатель российской пшеницы

      Россиянам рассказали о погоде в сентябре

      Россияне резко заинтересовались турами в одну страну бывшего СССР

      Россиянам назвали поводы для торга при покупке квартиры

      В России 12-летняя девочка вышла на прогулку со шпицем и бесследно исчезла

      Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в «Алисе в стране чудес»

      Жителям Подмосковья пообещали изморось

      На Украине депутаты заблокировали трибуну Рады из-за закона о мобилизации до 25 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше