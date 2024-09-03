Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:17, 3 сентября 2024Культура

Звезда сериала «Во все тяжкие» прокомментировал возвращение к роли Уолтера Уайта

Актер Брайан Крэнстон рассказал о возвращении к роли Уолтера Уайта

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», рассказал, каково ему было вернуться к звездной роли спустя несколько лет. Интервью с ним публикует Radio Times.

По словам Крэнстона, получив предложение сняться в знаковом образе Хайзенберга в последнем сезоне спин-оффа «Лучше звоните Солу», он не раздумывал ни минуты.

«Сериал изменил мою жизнь, работу, семью, финансовую безопасность. Все изменилось. Это был феноменальный опыт, и я горжусь им. Вернуться и вновь поработать со всеми этими людьми было для меня самым легким решением», — заявил актер.

Ранее Крэнстон назвал сроки завершения своей актерской карьеры.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал крупные потери при ударе по учебному центру ВСУ. Счет жертв идет на десятки

      Поцелуй Лепса с 18-летней невестой попал на видео

      Во Франции обеспокоились ростом дефицита бюджета

      Осужденных за терроризм призвали изолировать в специальных тюрьмах

      Тарасова отреагировала на оскорбление украинцем российского победителя Паралимпиады

      Экс-глава «Укрэнерго» назвал свое увольнение попыткой дискредитировать компанию

      Россиянка оказалась должна коммунальщикам из-за однофамилицы

      Назван неочевидный признак проблем с желудком

      Расправившийся с 11-летней Настей из Нижнего Тагила педофил был помилован на СВО

      Путина накормили супом из лобстера во время приема в Монголии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше