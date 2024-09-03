Британия и США решили бессрочно продлить договор в области ядерного оружия

Британия и США хотят бессрочно продлить Договор о взаимной обороне 1958 года

Великобритания и США хотят бессрочно продлить Договор о взаимной обороне, принятый в 1958 году и предусматривающий сотрудничество в области ядерного оружия. Об этом сообщает Financial Times.

«Великобритания и США планируют бессрочно продлить договор, регулирующий обмен технологиями между их программами по созданию ядерного оружия», — утверждается в публикации.

По данным издания, решение о продлении договора связано с тем, что обе страны начинают масштабную модернизацию средств сдерживания, чтобы «противодействовать распространению оружия противниками». В частности, в предложенных изменениях к договору упоминается расширение Китаем и Северной Кореей арсенала ядерного оружия. Кроме того, в них утверждается, что специальная военная операция России на Украине спровоцировала гонку ядерных вооружений.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой как для США, так и для всего мира.