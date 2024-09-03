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04:24, 3 сентября 2024Ценности

Бритни Спирс станцевала в обнажающем грудь наряде

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 42,1 миллиона подписчиков.

42-летняя певица надела для съемки видео нюдовое мини-платье с белыми блестящими деталями. При этом глубокое декольте данного изделия обнажало большую часть груди, которую знаменитость периодически сжимала.

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Также артистка примерила черные туфли с ремешками и на высоких каблуках и выбрала чокер в тон. В то же время она оставила волосы распущенными и сделала макияж глаз в стиле smoky eyes.

Ранее в сентябре британская певица и модель Дуа Липа позагорала топлес у бассейна на Ибице.

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      Карина Черных
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