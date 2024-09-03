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13:19, 3 сентября 2024Ценности

Бывшая жена Аршавина впервые появилась на публике после 10 операций на носу

Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина впервые вышла в свет после 10 операций на носу

Фото: @arshavina_alisia_7

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина модель Алиса Казьмина впервые вышла в свет после десяти операций на носу. Соответствующий материал приводит KP.RU.

Отмечается, что Казьмина посетила школу в центре Санкт-Петербурга, куда привела на линейку дочерей. Она появилась на публике в облегающем белом платье длины миди и классических черно-белых кедах. При этом экс-избранница спортсмена перестала прикрывать нос рукой.

«Сейчас все замечательно. Недавно была операция, жду, когда заживет», — прокомментировала она свое состояние.

В августе пластический хирург Денис Агапов показал на фото профиль Алисы Казьминой до и после пластики.

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      Карина Черных
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