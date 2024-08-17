Хирург показал фото бывшей жены Аршавина до и после пластики

Хирург Агапов показал фото экс-жены Аршавина Алисы Казьминой до и после пластики

Пластический хирург Денис Агапов показал на фото профиль бывшей жены российского футболиста Андрея Аршавина модели Алисы Казьминой до и после пластики. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Так, врач продемонстрировал несколько кадров, на которых видно, что до преображения у экс-супруги спортсмена отсутствовали кончик и часть спинки носа. В свою очередь, после прошедших девяти этапов реконструкции лицо знаменитости приобрело прежние черты.

«Напомню, что для воссоздания носа кожные лоскуты забирались из носогубных складок, использовались также ушные хрящи, пересаженные вместе с кожей, и реберные хрящи», — отметил медик, добавив, что осталось провести еще около трех операций.

Ранее в августе Денис Агапов также показал новый нос Алисы Казьминой на фото в фас.

В 2021 году стало известно об аутоиммунном заболевании Казьминой. По ее словам, она перенесла шесть операций и побывала в коме. Однако позже пластический хирург Владимир Плахотин разоблачил Казьмину, заявив, что если бы у нее был аутоиммунный некроз, она бы уже ушла из жизни.