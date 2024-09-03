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18:29, 3 сентября 2024Россия

Бывший вице-президент России заявил о производстве топлива для ВСУ из российской нефти

Бывший вице-президент РФ Руцкой: топливо для ВСУ производят из российской нефти

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще производятся из нефти, имеющей российское происхождение. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил бывший вице-президент России, Герой Советского Союза и военный летчик Александр Руцкой.

«Без ГСМ можно воевать? А откуда они [у ВСУ] берутся? Они берутся из Болгарии. А с какого завода? С "Лукойла" — там филиал есть в Болгарии. А нефть там откуда? Из Новороссийска. Правда, здорово?»

Александр Руцкойбывший вице-президент России

По мнению собеседника «Ленты.ру», это происходит несмотря на враждебную позицию Болгарии по отношению к России и открытую поддержку Софией Украины.

«Почему из Новороссийска нефть идет в Болгарию до сих пор? Вы видите, как Болгария ведет себя по отношению к России? И почему с завода "Лукойл" в Болгарии идут поставки ГСМ для ВСУ?» — поинтересовался он.

В марте сообщалось, что, по официальной информации, с начала 2024 года нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии лишен возможности получать российскую нефть, а с 1 марта в стране вступил в силу полный запрет на импорт сырья из России.

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      Игорь Дмитров
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