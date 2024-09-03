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17:22, 3 сентября 2024Россия

Десятки человек госпитализировали из-за вспышки инфекции в российском городе

Из-за вспышки острой кишечной инфекции в Баксане госпитализировали 70 человек

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

70 человек госпитализировали из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram.

«Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести. Всеми необходимыми лекарственными препаратами медорганизации обеспечены», — говорится в сообщении.

Помимо того, на амбулаторном лечении находится большая часть обратившихся к медикам с симптомами инфекции. Минздрав проводит ежедневный мониторинг их состояния, добавили в ведомстве.

В этот же день в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос на 20 процентов. «Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране», — подчеркнули в оперштабе.

ЖЗЛ
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