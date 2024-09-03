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12:35, 3 сентября 2024Россия

В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 20 процентов

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

За неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос на 20 процентов. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно официальным данным, с 26 августа по 1 сентября в России выявили 21 324 случая инфекции. «Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране», — подчеркнули в оперштабе.

Там добавили, что в этот же период госпитализировали 2959 человек, выздоровели 17 503, 28 пациентов спасти не удалось.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости COVID-19 в стране связан с его сезонностью. Санитарная служба объяснила, что в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков, а также летние каникулы школьников, и большинство россиян возвращаются к работе и учебе, что ведет к увеличению числа контактов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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