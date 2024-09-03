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10:25, 3 сентября 2024Экономика

Десятки тысяч рабочих отправят на мегастройку в России

РЖД: строительство ВСМ потребует в среднем 39 тысяч человек в год
Проект высокоскоростных магистралей (ВСМ)

Проект высокоскоростных магистралей (ВСМ) . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Строительство в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) потребует в среднем почти 39 тысяч рабочих на ежегодной основе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку РЖД, представленную на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Точные потребности российской мегастройки в рабочей силе оцениваются в 38,9 тысячи человек, уточняется в материалах холдинга. Там также напомнили, что создание сети ВСМ предусмотрено Транспортной стратегией РФ.

Под понятием ВСМ подразумевается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия. Поезда на ней могут развивать скорость в диапазоне от 200 до 400 километров в час.

В настоящее время в России подобных линий нет. Пилотным проектом в этой сфере должна стать ВСМ, которая соединит два крупнейших города страны — Москву и Санкт-Петербург. Железнодорожная магистраль будет запущена в 2028 году, к этому периоду по ней станут курсировать составы новейшего отечественного поезда «Белый Кречет». Ожидается, что с вводом в эксплуатацию этой ВСМ время в пути между мегаполисами сократится до 2 часов 15 минут.

В среднесрочной перспективе в России должны будут появиться пять подобных железнодорожных магистралей. После ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Как ранее уточнял президент Владимир Путин, у России есть все необходимые ресурсы для реализации этого мегапроекта. По его словам, в 2024 году страна подошла к тому, чтобы создать собственную сеть ВСМ.

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