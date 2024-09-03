Apple запланировала снять iPhone 15 Pro с продажи

MacRumors: Apple снимет с продажи iPhone 15 Pro, iPhone 13 и iPad mini 6

Корпорация Apple снимет с продажи по меньшей мере 10 гаджетов после анонса iPhoe 16. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа заявили, что каждую осень американская компания прекращает продажи ряда гаджетов — вместо них на рынок выходят новые устройства. В первую очередь фирма должна убрать из магазинов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, место которых займут iPhone 16 Pro и 16 Pro Max соответственно. Также из продажи уберут iPhone 14 Plus, оставив из этой линейки только iPhone 14.

Кроме того, Apple окончательно перестанет производить iPhone 13 — это старейший телефон бренда, доступный в интернет-магазине компании на данный момент. Из-за того, что во второй половине года на рынок должен выйти новый iPad mini, планшет шестого поколения также уберут из продажи.

В заключение авторы отметили, что с производства снимут модели часов Apple Watch 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2, которые заменят другими умными устройствами. Также признают устаревшими наушники AirPods 2 и AirPods 3, которые заменят AirPods 4.

Ранее журналисты издания PhoneArena заявили, что корпорация Apple представит рекордно большое количество версий новых смартфонов в сентябре. Четыре устройства выпустят для рынка ЕС, и четыре — для остального рынка.