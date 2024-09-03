Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 3 сентября 2024Наука и техника

Apple запланировала снять iPhone 15 Pro с продажи

MacRumors: Apple снимет с продажи iPhone 15 Pro, iPhone 13 и iPad mini 6

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple снимет с продажи по меньшей мере 10 гаджетов после анонса iPhoe 16. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа заявили, что каждую осень американская компания прекращает продажи ряда гаджетов — вместо них на рынок выходят новые устройства. В первую очередь фирма должна убрать из магазинов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, место которых займут iPhone 16 Pro и 16 Pro Max соответственно. Также из продажи уберут iPhone 14 Plus, оставив из этой линейки только iPhone 14.

Кроме того, Apple окончательно перестанет производить iPhone 13 — это старейший телефон бренда, доступный в интернет-магазине компании на данный момент. Из-за того, что во второй половине года на рынок должен выйти новый iPad mini, планшет шестого поколения также уберут из продажи.

В заключение авторы отметили, что с производства снимут модели часов Apple Watch 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2, которые заменят другими умными устройствами. Также признают устаревшими наушники AirPods 2 и AirPods 3, которые заменят AirPods 4.

Ранее журналисты издания PhoneArena заявили, что корпорация Apple представит рекордно большое количество версий новых смартфонов в сентябре. Четыре устройства выпустят для рынка ЕС, и четыре — для остального рынка.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС опубликовало кадры с последними словами убитых заложников

      В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для террористов

      На Западе рассказали о последствиях наступления ВС России для ВСУ под Красноармейском

      Одно действие бойца ВС России позволило выбить ВСУ с занимаемых территорий

      ВСУ забыли в Курской области целое подразделение

      Авиакомпании будут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

      Разводящиеся Бен Аффлек и Джей Ло потеряют миллионы на продаже особняка

      Россиян предупредили об опасности кухонных тряпок

      «Самая популярная порноактриса в мире» назвала идеальный размер пениса

      Бесконечно изменяющий любимой девушке мужчина объяснил свое поведение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше