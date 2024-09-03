Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:10, 3 сентября 2024Культура

Дочь Ивана Охлобыстина чуть не задохнулась из-за случайности

Иван Охлобыстин признался, что его дочь Варя могла задохнуться из-за недосмотра

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что его дочь Варя в детстве могла задохнуться из-за недосмотра родителей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вижу: ребенок синий, у нее застывшие глаза… приехала реанимация, врач говорит: она же в предкоматозном состоянии, у нее кислородное голодание. И Варя недели три лежала в больнице», — написал артист.

Таким постом он поздравил свою дочь с предстоящей свадьбой, отметив, что сейчас она полна здоровья и энергии. Также он пожелал удачи ей и ее избраннику — бизнесмену и барберу Максиму Захарову.

«Теплые отношения, легкие, радостные. Они не скучают, все время на позитиве. Это бывает, когда ты встретил своего человека, которого любишь. Я рад за них, как у них все складывается», — заявил Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин высказался об уехавших из страны артистах.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру ВСУ в Полтаве

      Раскрыта новая схема мошенничества с арендой жилья

      Россиян предупредили о последствиях приема просроченных лекарств

      Бывшая жена Аршавина впервые появилась на публике после 10 операций на носу

      Лидер Pink Floyd поблагодарил россиян за победу над нацизмом

      Россиянин пролетел на «красный», едва не сбил толпу школьников и попал на видео

      В деле о мошенничестве в Центре временного содержания иностранцев появились подозреваемые

      Болгария отправила Украине «Гвоздики»

      Мужчина планировал устроить теракт в российском кинотеатре и был осужден

      На Украине уволили замглавы Национального антикоррупционного бюро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше