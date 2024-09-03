Дочь Ивана Охлобыстина чуть не задохнулась из-за случайности

Иван Охлобыстин признался, что его дочь Варя могла задохнуться из-за недосмотра

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что его дочь Варя в детстве могла задохнуться из-за недосмотра родителей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вижу: ребенок синий, у нее застывшие глаза… приехала реанимация, врач говорит: она же в предкоматозном состоянии, у нее кислородное голодание. И Варя недели три лежала в больнице», — написал артист.

Таким постом он поздравил свою дочь с предстоящей свадьбой, отметив, что сейчас она полна здоровья и энергии. Также он пожелал удачи ей и ее избраннику — бизнесмену и барберу Максиму Захарову.

«Теплые отношения, легкие, радостные. Они не скучают, все время на позитиве. Это бывает, когда ты встретил своего человека, которого любишь. Я рад за них, как у них все складывается», — заявил Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин высказался об уехавших из страны артистах.