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18:13, 11 августа 2024Культура

Охлобыстин раскрыл отношение к покинувшим страну артистам

Охлобыстин заявил, что покинувшие Россию артисты «ушли с боевого поста»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актер Иван Охлобыстин заявил, что покинувшие Россию артисты «ушли с боевого поста». Мнение звезды кино публикует РИА Новости.

Охлобыстин высказался о решении некоторых артистов уехать из страны словами «это не очень прилично». «Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация», — пояснил он.

Вместе с тем актер добавил, что решение о переезде в другую страну — это частный выбор каждого. «Если дело не касается откровенного предательства, то и оценивать нечего», — отметил Охлобыстин.

В июне стало известно, что Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ряда российских деятелей культуры. В список попал в том числе Охлобыстин. Актер назвал это волнующим событием.

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      Маргарита Щигарева
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