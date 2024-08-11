Охлобыстин раскрыл отношение к покинувшим страну артистам

Охлобыстин заявил, что покинувшие Россию артисты «ушли с боевого поста»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что покинувшие Россию артисты «ушли с боевого поста». Мнение звезды кино публикует РИА Новости.

Охлобыстин высказался о решении некоторых артистов уехать из страны словами «это не очень прилично». «Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация», — пояснил он.

Вместе с тем актер добавил, что решение о переезде в другую страну — это частный выбор каждого. «Если дело не касается откровенного предательства, то и оценивать нечего», — отметил Охлобыстин.

В июне стало известно, что Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ряда российских деятелей культуры. В список попал в том числе Охлобыстин. Актер назвал это волнующим событием.