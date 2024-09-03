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17:32, 3 сентября 2024Экономика

Россиянка оказалась должна коммунальщикам из-за однофамилицы

Жительницу Челябинска обязали выплатить коммунальный долг за однофамилицу

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Челябинска оказалась должна коммунальным службам из-за путаницы с фамилиями. Детали произошедшего сообщает Ura.ru.

Как выяснилось, россиянке выставили чужой коммунальный долг, перепутав ее с иногородней однофамилицей. «Мне стали звонить коммунальщики и требовать деньги по долгам моей однофамилицы из Красноярска», — поделилась женщина.

В течение дня после обращения в Генпрокуратуру информация о задолженности из базы данных была удалена, а звонки от приставов прекратились. Впоследствии в профиль жительницы Челябинска на портале «Госуслуги» пришло уведомление о прекращении исполнительного производства. Женщина полагает, что и настоящая должница расплатилась с коммунальщиками.

За долги красноярской тезки банк списывал средства со счетов челябинки целых 15 лет. Юристы лишь посоветовали россиянке сменить фамилию, добавляет портал.

Ранее чужие долги повесили на жительницу Иркутска. От горожанки потребовали расплатиться за вывоз мусора и спустя время заблокировали ее банковские карты. Как оказалось, оператор по ошибке приписал женщине долг соседей.

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