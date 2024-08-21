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13:50, 21 августа 2024Экономика

Россиянку наказали из-за больших долгов за чужой мусор

Жительнице Иркутска заблокировали карту из-за чужих долгов за мусор

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На жительницу Иркутска повесили большие долги за чужой мусор. Женщину наказали по ошибке, пишет aif.ru.

Россиянка пожаловалась, что у нее на месяц заблокировали банковскую карту и списали со счета почти 5000 рублей. Оказалось, что иркутянку обвиняют в уклонении от оплаты вывоза мусора — долг достиг 28 тысяч рублей. При этом, по словам пострадавшей, у ее мужа подключен автоплатеж коммунальных услуг.

Выяснилось, что в базе вывозящей мусор организации перепутали данные и приписали семье долг соседей. И это оказалась не вся подлежащая оплате сумма. Еще 9000 принадлежали третьей женщине, которую никто не знает, — на ее имя пострадавшим иногда приходили письма.

«Меня заверили, что проблема решена. Даже дали документ, что я ничего не должна, с которым я поехала к приставам. А те говорят: у нас вы по-прежнему остаетесь должником. Не снимем блокировку, пока не оплатите дог и исполнительский сбор 1000 рублей», — рассказала россиянка. Позже все стороны согласились, что женщина никому ничего не должна. Банковскую карту разблокировали, но списанные средства так и не вернули, отметила пострадавшая.

Ранее жительницу Калининградской области обвинили в долге за несуществующее отопление. Оказалось, что россиянка годами платила за центральное отопление, к которому ее квартира не подключена.

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      Нина Ташевская
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