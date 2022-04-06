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Россиянку обвинили в долге за несуществующее отопление

Россиянка годами платила за несуществующее отопление и задолжала 164 тысячи рублей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жительницу города Черняховска Калининградской области обвинили в долге за несуществующую коммунальную услугу. Оказалось, что россиянка годами платила за центральное отопление, к которому ее квартира не подключена, пишет портал «Клопс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Женщина живет на втором этаже двухквартирного дома. Фактически ее жилье отапливается с помощью электрооборудования. Однако в течение нескольких лет россиянке начисляли плату за централизованное теплоснабжение — сумма долга достигла 164 тысяч рублей.

Пострадавшая написала на ресурсоснабжающую организацию заявление в прокуратуру. В ведомстве сообщили, что не обнаружили сведений о подключении дома к центральному отоплению, и потребовали от энергетического оператора сделать перерасчет на указанную сумму.

В похожей ситуации оказалась жительница Челябинской области. Коммунальщики пытались заставить пенсионерку оплатить чужие долги за электричество, однако россиянка давно съехала из квартиры и перекрыла доступ к энергоресурсам. Сумма долга составила 20 тысяч рублей, а женщине пришлось нанять юристов, чтобы оспорить необоснованные претензии.

Нина Ташевская
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