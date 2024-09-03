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19:18, 3 сентября 2024Экономика

Домохозяйкам посоветовали залить окна йодом

Домохозяек призвали помыть окна йодом

Фото: user15285612 / Freepik

Эффективно отмыть окна поможет введение йода в моющий раствор, посоветовали эксперты «БелНовости».

Для приготовления моющего раствора необходимо добавить несколько капель йода в теплую воду. Обычно на пять литров воды требуется 5–10 капель. Также в раствор можно добавить некоторое количество жидкого мыла.

Перед тем, как начать мыть окна, рекомендуется удалить с поверхности стекол крупные загрязнения и пыль с помощью сухой ткани или щетки. Далее следует нанести приготовленный йодный раствор на поверхность стекла тряпкой или губкой и равномерно распределить по всей площади. Особенное внимание эксперты призвали уделить углам и краям, где обычно скапливается больше грязи. После стекло рекомендуется протереть чистой сухой тряпкой или бумажными полотенцами.

Ранее эксперты «БелНовости» призвали избавиться от пятен на столе с помощью соды или уксуса.

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      Мария Черкасова
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