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08:30, 3 сентября 2024Силовые структуры

Двое молодых россиян сожгли искусственные цветы на Вечном огне и попали под проверку

В Чудово силовики проводят проверку по факту сожжения цветов на Вечном огне

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Двое молодых людей сожгли искусственные цветы, возложенные гражданами на мемориале «Вечный огонь» в Чудово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Новгородской области.

По данным ведомства, видеозапись с участием злоумышленников было обнаружена в сети. На кадрах двое юношей поджигают цветы на Вечном огне. Все это происходит в ночное время суток.

Сейчас сотрудники силовых структур проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о привлечении участников видеоролика к ответственности.

Ранее Новосибирский областной суд приговорил к семи месяцам колонии-поселения 22-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения затушил Вечный огонь спиртным. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 354.1 («Публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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