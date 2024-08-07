Россиянин затушил Вечный огонь алкоголем и получил реальный срок

Суд дал 7 месяцев колонии жителю Новосибирска, затушившему Вечный огонь спиртным

Новосибирский областной суд приговорил к семи месяцам колонии-поселения 22-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения затушил Вечный огонь спиртным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 354.1 («Публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества») УК РФ. Сам он также признал свою вину.

По данным суда, все произошло утром 15 мая. Осужденный публично распивал алкоголь на чаше Вечного огня Монумента Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, а затем вылил его в огонь и потушил пламя.

Ранее в Саратове следователи возбудили уголовное дело против подростков, которые потушили Вечный огонь на Театральной площади.