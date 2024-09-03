Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 3 сентября 2024Путешествия

Двое мужчин жестоко избили туриста в кофейне курорта Европы на глазах его семьи

Greek City Times: двое мужчин жестоко избили греко-канадского туриста на Крите

Фото: Socrates Baltagiannis / dpa / Globallookpress.com

Двое мужчин жестоко избили греко-канадского туриста на глазах его семьи в кофейне на острове Крит, Греция. Об этом пишет местное издание Greek City Times.

Уточняется, что инцидент произошел еще в июле, но подробности о нем появились в понедельник, 2 сентября. Подозреваемые в нападении, 31-летний житель города Ретимнон и 32-летний житель города Ираклион, добровольно явились в полицию в сопровождении адвоката. Им предъявили обвинения и дали время до среды, 4 сентября, чтобы подготовить свою защиту.

В июле на другом курорте Европы, в городе Малия на Крите, турист арабского происхождения из Израиля подвергся жестокому нападению. 12 мужчин напали на молодого человека и избивали его, пока тот не показал им крест и не сказал, что исповедует христианство.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Супруга Зеленского сообщила о росте числа жертв удара в Полтаве

      Нападение мужчины с отверткой на сотрудников ГАИ попало на видео

      Американская газета показала кадры с украинского кладбища в Харькове

      В российском регионе число пациентов из-за вспышки инфекции резко выросло

      Двое мужчин жестоко избили туриста в кофейне курорта Европы на глазах его семьи

      Путин поцеловал подарившую ему цветы девочку

      Blue Origin завершит испытания New Glenn

      Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы

      Названа предварительная причина вспышки острой инфекции в российском городе

      Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше