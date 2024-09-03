Двое мужчин жестоко избили туриста в кофейне курорта Европы на глазах его семьи

Greek City Times: двое мужчин жестоко избили греко-канадского туриста на Крите

Двое мужчин жестоко избили греко-канадского туриста на глазах его семьи в кофейне на острове Крит, Греция. Об этом пишет местное издание Greek City Times.

Уточняется, что инцидент произошел еще в июле, но подробности о нем появились в понедельник, 2 сентября. Подозреваемые в нападении, 31-летний житель города Ретимнон и 32-летний житель города Ираклион, добровольно явились в полицию в сопровождении адвоката. Им предъявили обвинения и дали время до среды, 4 сентября, чтобы подготовить свою защиту.

В июле на другом курорте Европы, в городе Малия на Крите, турист арабского происхождения из Израиля подвергся жестокому нападению. 12 мужчин напали на молодого человека и избивали его, пока тот не показал им крест и не сказал, что исповедует христианство.