На курорте Европы 12 человек приняли туриста за еврея и избили его

Ynet: на Крите 12 человек приняли туриста из Израиля за еврея и избили его

Турист арабского происхождения из Израиля подвергся жестокому нападению на греческом острове Крит. Об этом сообщил портал Ynet.

17 июля 24-летний Фахад Кубати из Назарета отдыхал в прибрежном городе Малия на курорте Европы. Злоумышленники услышали, как он включил в машине музыку на иврите, и приняли его за еврея.

12 мужчин напали на молодого человека и безжалостно избивали его, пока тот не показал им крест и не сказал, что исповедует христианство. После этого Кубати госпитализировали с травмами челюсти и головы.

Уточняется, что путешественник недавно демобилизовался из Армии обороны Израиля. «Это было не просто нападение, а покушение на убийство», — возмутилась мать пострадавшего Жаклин Кубати.

Ранее на Тенерифе турист избил палкой карманника, который попытался украсть его кошелек. Драка, развернувшаяся на глазах отдыхающих, попала на видео.