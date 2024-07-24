Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:23, 24 июля 2024Путешествия

На курорте Европы 12 человек приняли туриста за еврея и избили его

Ynet: на Крите 12 человек приняли туриста из Израиля за еврея и избили его

Фото: Andronos Haris / Shutterstock / Fotodom

Турист арабского происхождения из Израиля подвергся жестокому нападению на греческом острове Крит. Об этом сообщил портал Ynet.

17 июля 24-летний Фахад Кубати из Назарета отдыхал в прибрежном городе Малия на курорте Европы. Злоумышленники услышали, как он включил в машине музыку на иврите, и приняли его за еврея.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

12 мужчин напали на молодого человека и безжалостно избивали его, пока тот не показал им крест и не сказал, что исповедует христианство. После этого Кубати госпитализировали с травмами челюсти и головы.

Уточняется, что путешественник недавно демобилизовался из Армии обороны Израиля. «Это было не просто нападение, а покушение на убийство», — возмутилась мать пострадавшего Жаклин Кубати.

Ранее на Тенерифе турист избил палкой карманника, который попытался украсть его кошелек. Драка, развернувшаяся на глазах отдыхающих, попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

      Обвиняемый в расправе над экс-сотрудником ФСБ бывший полицейский уехал в зону СВО

      На пляж вынесло откушенную акулой-людоедом ногу

      Первого в мире пациента с редким заболеванием печени начали лечить с помощью чужого кала

      Китай рекордно закупился российскими удобрениями

      Звезды вернули в моду популярный в 1990-х аксессуар

      ФБР обеспокоилось угрозой похожего на «Крокус» теракта в США

      Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций ЕС

      На курорте Европы 12 человек приняли туриста за еврея и избили его

      Прилепина возмутили литературные предпочтения россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше