Египтянин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО

Египтянин заключил контракт с Минобороны на военную службу в зоне СВО

Египтянин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила администрация Югорска Ханты-Мансийского округа в своем Telegram-канале.

Как сообщили в пресс-службе, бойцу 24 года, в Россию он приехал четыре года назад, чтобы выучиться на программиста. Завершив учебу, он решил отправиться на фронт.

«Мое решение отправиться в зону СВО не связано с деньгами. В большей степени это любовь к России. Я полюбил эту страну, людей, хочу здесь жить и быть гражданином России», — рассказал он.

Со слов военнослужащего, его младшая сестра была против того, чтобы он отправился на фронт, однако это не повлияло на его выбор. «Я своего решения не изменю. Для меня это новый опыт, и я хочу его получить», — заключил он.

Ранее получивший паспорт за участие в СВО египтянин попросил отпустить его из армии. По словам бойца, по истечении контракта ему сообщили, что он продлен на неопределенный срок в связи с указом о мобилизации и ему придется продолжить службу.