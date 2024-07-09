Получивший паспорт за участие в СВО египтянин попросил отпустить его из армии

Получивший паспорт боец СВО из Египта захотел отказаться от гражданства России

Получивший паспорт за участие в специальной военной операции (СВО) египтянин попросил отпустить его из армии. Об этом сообщает издание «Новости Волгограда.ру», в редакцию которого обратился мужчина.

По словам бойца, после начала спецоперации он подписал годовой контракт с Минобороны, затем он проходил службу в Донбассе. По истечении контракта мужчине сообщили, что он продлен на неопределенный срок в связи с указом о мобилизации.

Египтянин утверждает, что в момент подписания документа ему ничего не было известно о продлении контракта в период мобилизации. «Должностные лица Минобороны, напротив, знали об этом указе и должны были предупредить меня», — заявил он.

В посольстве Египта бойцу пояснили, что смогут помочь ему только после аннулирования российского гражданства. Когда мужчина пришел, чтобы подать соответствующее заявление, его попросили подождать. В это время сотрудники связались с его воинской частью, в результате чего военнослужащего едва не обвинили в самовольном оставлении воинской части. Разобравшись в ситуации, никаких санкций в отношении него применять не стали.

Ранее участник СВО из Сербии обратился к президенту России. В видеообращении мужчина рассказал, что ему на протяжении трех лет отказывали в получении российского гражданства. На родине бойца ждет 25-летний срок за наемничество.