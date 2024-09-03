Экс-советник Кучмы призвал к отставке Зеленского

Соскин: лучшим решением для Украины может стать отставка Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о необходимости отставки президента республики Владимира Зеленского для спасения страны. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

«Надо формировать временное правительство национального спасения – другого выхода нет. Все, кто не согласен с линией Зеленского, [главы Офиса президента Андрея] Ермака и прочих, должны встать на позицию защиты народа Украины», — заявил Соскин.

По его словам, во главе страны стоят люди, которые не способны спасти Украину и ее народ, а оппозиционной части правительства необходимо начать процедуру импичмента Зеленскому.

Ранее Соскин заявил, что власти Украины находятся в агонии из-за полного развала фронта, который связан с «национальным предательством». Он считает, что Киев тщательно продумывал «откровенную сдачу Украины», поскольку большая часть управляющих страной некомпетентны и заинтересованы в развале государства.