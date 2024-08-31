Соскин: власти Украины в агонии из-за полного развала фронта

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским находятся в агонии из-за полного развала фронта, который связан с «национальным предательством». Об этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Дело движется к развязке, к финалу. Видимы уже как бы такие открытые элементы агонии режима Зеленского и его всех этих слуг, так называемых, народа и его окружения, людей, которых он подобрал, уже это видно… Просто очень динамично пошел процесс, потому что идет развал фронта, полностью», — сказал Соскин.

По его оценке, в стране начался «сценарий национального предательства», особенно на красноармейском направлении. Соскин считает, что Киев тщательно продумывал «откровенную сдачу Украины», поскольку большая часть управляющих страной некомпетентны и заинтересованы в развале государства.

Ранее стало известно о приближении российских военных к важному хабу ВСУ на красноармейском направлении. По информации силовых структур ДНР, он находится в районе города Селидово. С 2022 года украинские военные снабжают части на запорожском и южнодонецком направлениях через этот населенный пункт.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США признали продвижение Российской армии на красноармейском (покровском) направлении.

