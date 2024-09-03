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19:21, 3 сентября 2024Из жизни

Электрик-вуайерист 10 лет прятал камеры в домах клиентов и общественных туалетах

В Великобритании электрик 10 лет снимал секс незнакомых людей на скрытую камеру

Фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash

В Великобритании электрик попал в тюрьму за то, что снимал на скрытые камеры секс и другие интимные занятия незнакомых людей. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний Джеймс Денхолм 10 лет использовал свою работу для того, чтобы прятать камеры в общественных туалетах и домах клиентов. С их помощью он наблюдал за тем, как женщины переодеваются, ходят в туалет и занимаются сексом. Вуайериста разоблачила одна из его заказчиц. Она нашла под своей кроватью записывающее устройство и обратилась в полицию.

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В ходе следствия выяснилось, что с 2007 по 2012 год мужчина хранил у себя непристойные фото и видео с участием детей. Также оказалось, что к одной из своих жертв Денхолм тайно приходил домой на протяжении пяти лет. Однажды он пробрался в комнату женщины с резиновой куклой, которую одел в вещи клиентки и сфотографировал.

Мужчина признал в вину. Его приговорили к тюремному заключению на срок два года и восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что в США мужчину арестовали после тайной съемки в женском туалете. Он снимал женщину, справлявшую нужду, когда та его заметила и вызвала полицию.

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      Юлия Юткина
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