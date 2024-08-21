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06:30, 21 августа 2024Из жизни

Вуайерист снимал женщину в туалете и попался

Фото: sevenke / Shutterstock / Fotodom

В США мужчину арестовали после тайной съемки в женском туалете. Об этом сообщает WRAL News.

В понедельник, 19 августа, 28-летний Колтен Ли Редмонд пришел в кафе, спрятался в туалете и начал без разрешения снимать женщину, справлявшую нужду. Вуайерист попался, потому что пострадавшая его заметила.

Женщина вызвала полицию. Правоохранители арестовали Редмонда и заключили его под стражу.

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      Алиса Дмитриева
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