Вуайерист снимал женщину в туалете и попался

В США мужчину арестовали после тайной съемки в женском туалете. Об этом сообщает WRAL News.

В понедельник, 19 августа, 28-летний Колтен Ли Редмонд пришел в кафе, спрятался в туалете и начал без разрешения снимать женщину, справлявшую нужду. Вуайерист попался, потому что пострадавшая его заметила.

Женщина вызвала полицию. Правоохранители арестовали Редмонда и заключили его под стражу.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре прохожие поймали мужчину, который украдкой заглядывал под юбку незнакомой женщины. И хотя он встал на колени и взмолился о пощаде, они не отпустили его и удерживали до прибытия полиции.