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16:28, 3 сентября 2024Мир

Еще одна страна Азии захотела вступить в БРИКС

Премьер Малайзии объявит на ВЭФ о намерении страны вступить в БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим собирается объявить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) о намерении страны вступить в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом сообщил МИД страны в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«У премьер-министра запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой он подтвердит заинтересованность Малайзии присоединиться к БРИКС», — отмечается в публикации.

Малазийское внешнеполитическое ведомство уточнило, что визит Ибрагима во Владивосток запланирован на 4 и 5 сентября.

XIV саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия, которая является страной-председателем организации в 2024 году, примет саммит объединения на своей территории в третий раз.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

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      Дарья Устьянцева
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