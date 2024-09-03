Еще одна страна Азии захотела вступить в БРИКС

Премьер Малайзии объявит на ВЭФ о намерении страны вступить в БРИКС

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим собирается объявить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) о намерении страны вступить в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом сообщил МИД страны в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«У премьер-министра запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой он подтвердит заинтересованность Малайзии присоединиться к БРИКС», — отмечается в публикации.

Малазийское внешнеполитическое ведомство уточнило, что визит Ибрагима во Владивосток запланирован на 4 и 5 сентября.

XIV саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия, которая является страной-председателем организации в 2024 году, примет саммит объединения на своей территории в третий раз.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.