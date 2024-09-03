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13:12, 3 сентября 2024Мир

Еще одна страна заинтересовалась организацией выборов в России

Глава крупнейшей партии Мьянмы Кхин Йи: опыт России в выборах является примером
Кхин Йи

Кхин Йи. Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Опыт России в организации и проведении выборов является примером для многих государств. Об этом заявил Кхин Йи, глава Союзной партии солидарности и развития, являющейся крупнейшей силой в Мьянме, передает ТАСС.

«В 2023–2024 годах выборы проходят в 36 странах мира. Некоторые государства уже их провели. Наша задача — изучать этот опыт. Россия для нас в приоритете, но мы также анализируем ситуацию в Бангладеш, Индии, Таиланде и других странах», — рассказал политик.

Кхин Йи добавил, что Россия проводит большую работу по привлечению молодежи в избирательный процесс, а также внедряет современные технологии. По его словам, это является сильной стороной российской системы выборов.

4 августа Кхин Йи попросил Россию о помощи. Он выразил надежду, что государство признает конфликт в Мьянме проявлением терроризма и присоединится к борьбе с ним.

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      Максим Габриелян
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