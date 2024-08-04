Власти Мьянмы попросили Россию о помощи в борьбе с терроризмом

Глава крупнейшей партии Мьянмы Йи попросил РФ о поддержке в борьбе с терроризмом

Председатель Союзной партии солидарности и развития (USDP) Мьянмы Кхин Йи попросил Россию о помощи. В беседе с РИА Новости он выразил надежду, что российское государство признает конфликт в Мьянме проявлением терроризма и присоединится к борьбе с ним.

По словам главы крупнейшей в государстве партии, происходящее в Мьянме нужно воспринимать как терроризм, а не внутренние «политические разборки». Если Россия признает это, то соответствующие ведомства смогут присоединиться к властям Мьянмы и помочь им добиться поставленных целей. «Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом», — подчеркнул Йи.

Сейчас, отметил он, в стране делают все возможное для обеспечения безопасности на национальном уровне. Однако, по мнению Йи, национальные вопросы безопасности в нынешнем мире плавно переходят в региональные и даже в глобальные.