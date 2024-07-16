Платежная система «Мир» заработала в еще одной стране

Платежная система «Мир» заработала в ресторанах и ТЦ Мьянмы

Платежная система «Мир» заработала в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве России в республике подтвердили начало работы системы. «Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам», — указали в дипмиссии.

Таким образом, «Мир» работает уже в 13 странах. К системе планируют подключиться Египет, Иран и Маврикий

Ранее власти Мьянмы захотели привлечь в страну еще больше российских туристов и разработали для этого специальную программу. Банки популярной азиатской страны уже подключились к российскому аналогу SWIFT.

