Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:19, 16 июля 2024Экономика

Платежная система «Мир» заработала в еще одной стране

Платежная система «Мир» заработала в ресторанах и ТЦ Мьянмы

Фото: Bulkin Sergey / news.ru /Global Look Press

Платежная система «Мир» заработала в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве России в республике подтвердили начало работы системы. «Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам», — указали в дипмиссии.

Таким образом, «Мир» работает уже в 13 странах. К системе планируют подключиться Египет, Иран и Маврикий

Ранее власти Мьянмы захотели привлечь в страну еще больше российских туристов и разработали для этого специальную программу. Банки популярной азиатской страны уже подключились к российскому аналогу SWIFT.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО. В чем его обвиняют?

      Молодой мужчина с последней стадией рака легких рассказал о первых симптомах болезни

      Иностранный турист сорвался со скалы на Кавказе и не выжил

      Российские банки предупредили о неготовности к электронным повесткам

      В петербургской квартире нашли сожителей с простреленными головами

      Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее последствиями по одной причине

      Член делегации Северной Кореи приехал в Москву и пропал

      Один человек получил ранение при атаке ВСУ на российский регион

      Губернатор привел подробности уничтожения беспилотника над российским регионом

      Вице-президент Трампа объяснил свою прошлую критику в его адрес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше