Еще в одном московском хостеле прошли обыски в рамках расследования уголовного дела

В московском хостеле «Роял» прошли обыски, проверяют 530 иностранцев

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в хостеле «Роял», расположенном на юго-западе Москвы, и забрали около 530 иностранных граждан для проверки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Росгвардейцы и следователи провели обыски в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Получив информацию о нарушении миграционного законодательства, силовики прибыли для проверки в хостел на улице Новаторов и обнаружили в нем 530 иностранцев.

Вскоре все они будут доставлены в правоохранительные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможной причастности к другим правонарушениям в столице. Руководство и администрацию хостела доставили в СК для проведения следственных действий. Кроме того, следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию общества.

Ранее сообщалось об обысках в московском хостеле «Три звезды».