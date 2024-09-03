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14:06, 3 сентября 2024Бывший СССР

Эстонские пограничники сорвали поездку финских журналистов в Донбасс

Финский военкор Хейсканен: эстонские пограничники мешают въезду иностранцев в РФ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстонские пограничники препятствуют въезду иностранцев на территорию России. Они сорвали поездку финских журналистов в Донбасс, сообщил в беседе с «Царьградом» военкор Кости Хейсканен.

«Машины проверяют полностью, чуть ли не разбирают до шурупов», — сообщил он, отмечая, что пограничники в Нарве делают все возможное, чтобы задержать желающих въехать в Россию.

По его словам, через КПП пропускают всего по пять-десять человек, при этом мост закрывают раньше положенного срока. Хейсканен добавил, что в последний раз людям пришлось ждать 72 часа, чтобы проехать границу, хотя большинство из них записывались для этого за месяц-полтора.

Хейсканен подчеркнул, что, несмотря на все препоны, финские журналисты все же сумели попасть в Россию и снять необходимый для репортажа материал. Военкор заявил, что Эстония не скрывает своего негативного отношения к русскоязычному сообществу, которое проявляется в «гноблении» ветеранов боевых действий и неуважении дипмисии РФ.

Ранее финские пограничники задержали перешедших границу ради любования российской природой французов. Известно, что задержанные прибыли в Карелию на экскурсию, после чего перешли русско-финскую границу, не обратив внимания на указатели.

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      Наталья Анисеева
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