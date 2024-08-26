Незаконно перешедших границу ради любования российской природой французов задержали

Погранслужба Финляндии задержала французов, перешедших границу с РФ ради природы

Пограничная служба Финляндии задержала трех граждан Франции, перешедших границу с Россией ради того, чтобы полюбоваться природой. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте финского ведомства.

«Эти люди являются гражданами Франции. Они сказали, что были в Париккале (в Южной Карелии — прим. «Ленты.ру»), чтобы посмотреть на природу и птиц», — указали в погранслужбе.

Французы признались, что заметили указатели, маркирующие финско-российскую границу, но не уделили им должного внимания. Задержанные пробыли на территории России несколько минут, а потом вернулись в Финляндию, сообщили пограничники.