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18:54, 26 августа 2024Мир

Незаконно перешедших границу ради любования российской природой французов задержали

Погранслужба Финляндии задержала французов, перешедших границу с РФ ради природы

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Пограничная служба Финляндии задержала трех граждан Франции, перешедших границу с Россией ради того, чтобы полюбоваться природой. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте финского ведомства.

«Эти люди являются гражданами Франции. Они сказали, что были в Париккале (в Южной Карелии — прим. «Ленты.ру»), чтобы посмотреть на природу и птиц», — указали в погранслужбе.

Французы признались, что заметили указатели, маркирующие финско-российскую границу, но не уделили им должного внимания. Задержанные пробыли на территории России несколько минут, а потом вернулись в Финляндию, сообщили пограничники.

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      Глеб Бажуткин
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