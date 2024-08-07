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00:15, 8 августа 2024Мир

В Финляндии назвали возможные сроки обсуждения открытия КПП на границе с РФ

МИД Финляндии допустил обсуждение открытия КПП на границе с РФ осенью

Фото: Tom Little / Reuters

Финляндия может вернуться к вопросу открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью, допустила глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен, передает портал Yle.

Как отметила политик, пока граница с РФ закрыта. Вопрос, вероятно, будет вновь рассмотрен осенью, назвала она возможные сроки обсуждения открытия КПП.

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Ранее премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что Финляндия может «осторожно» открыть КПП на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Парламент поддержал закон об отказе беженцам в убежище. По словам Орпо, тысячи россиян ждут возможности попасть на территорию Финляндии.

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      Марина Совина
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